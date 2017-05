Mudial de Surfe Medina vai para 3ª fase em Saquarema

após vencer brasileiro na repescagem

Derrotado na primeira bateria da etapa de Saquarema do Mundial de surfe nesta terça-feira (9), o brasileiro Gabriel Medina se recuperou, fez boa apresentação na repescagem contra o compatriota Jessé Mendes e avançou à terceira fase da competição, que deve ser disputada nesta quarta (10).

Medina fez apresentação segura e bateu Mendes, convidado pela Liga Mundial de Surfe para participar da etapa como substituto do lesionado Ítalo Ferreira. Ele conseguiu 14,20 pontos contra 10,66 do adversário.



Em sua melhor onda, o paulista de Maresias abriu a sequência com uma "rasgada", seguiu com um belo aéreo segurando a prancha e emendou um "floater" (quando o surfista desliza na crista da onda). Por ela, conseguiu 7,60 pontos.



Atualmente, Medina ocupa a 11ª posição no ranking, com 8.750 pontos, e precisa de um bom resultado na etapa de Saquarema para se aproximar do líder John John Florence, que tem 23.000 pontos. O vencedor de cada etapa ganha 10 mil pontos, enquanto o segundo colocado ganha 8.000, e o terceiro, 6.500.