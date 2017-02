ESTÁDIO REFORMADO Média de público do sul-mato-grossense triplica com reabertura do Morenão

Com a reabertura do Estádio Morenão, Comercial e Operáio conseguiram triplicar o número de torcedores nas partidas de estreia do Campeonato Sul-mato-grossense 2017. Juntas, as duas equipes mandantes tiveram um público de 5.680 pessoas neste ano, contra 1.635 na edição passada do torneio, quando os jogos foram no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, região sul da Capital.

Para o presidente do Operário, Estevão Petrallas, a volta à “antiga casa” não poderia ser melhor. Na noite de quarta-feira, o Operário goleou o União ABC, por 4 a 0, diante de 3.197 torcedores. O número é seis vez maior do que na primeira rodada do Estadual passado.

Na estreia em 2016, somente 514 pessoas acompanharam a vitória da equipe alvinegra diante do Misto, por 2 a 0, no estádio das Moreninhas. “Agora vimos muitas famílias, os filhos com os pais no estádio. Vimos a alegria do torcedor em um estádio decente”, destacou o dirigente.

Embalados pelos gritos da torcida, os jogadores do Galo não tomaram conhecimento do União ABC. Saudado no final do duelo, o técnico Celso Rodrigues reconheceu o apoio da arquibancada. “Uma torcida maravilhosa que jogou junto, nos incentivou. Isso é importante, ter essa vibração positiva que passa para dentro do campo”, disse Celso.

O Operário volta a campo no próximo domingo. A partida será no próprio Morenão, às 16h (MS), mas com mando do Novo. De olho no duelo, o elenco operariano que folgou na manhã de ontem, já voltou aos treinos no período da tarde.

No Comercial o saldo também foi positivo com a volta do maior palco do futebol sul-mato-grossense. Para o presidente Valter Mangini o acesso ao estádio da UFMS, é mais fácil para o torcedor. “Apesar de um preço um pouco mais alto, conseguimos dobrar o número de torcedores”, disse.

Neste ano, 2.483 pessoas acompanharam a vitória contra o Novo, por 2 a 1, no domingo, em partida de abertura do Estadual. Na estreia em 2016, o público foi de 1.104 torcedores, também diante do Novo, mas nas Moreninhas.

Apesar do bom começo, o dirigente espera que o público aumente no decorrer do campeonato. “O ideal é sete mil torcedores. Vamos continuar com a campanha promocional e agora teremos também a propaganda boca a boca de quem foi no estádio. Isso pode ajudar bastante”, acredita.

JOGO ANTECIPADO

O presidente comercialino, Valter Mangini, lembra o torcedor que a volta do Colorado ao Estádio Morenão foi antecipada para amanhã, às 16h (MS), em partida contra o Chapadão do Sul - a equipe do interior não teve o laudo do seu estádio liberado. “Resolvemos inverter o mando de jogos, foi tudo feito em consenso para não parar o campeonato”, explica.

Os ingressos para o jogo podem ser adquiridos antecipadamente ao custo de R$ 10 (arquibancada) ou R$ 20 (cadeira); estudante e idoso têm direito à meia-entrada. Os pontos de venda são: Padaria Dico (Av. Mato Grosso, 3.463); Casa Colorada (Rua Jeribá, 454); Supritec (Rua 13 de Maio, 856) e Lotérica Real (Rua Rui Barbosa 848).