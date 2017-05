Olimpíadas Medalhas olímpicas da Rio 2016 apresentam sinais de ferrugem Nove meses após os jogos, prêmios estão descascando

Nove meses após o fim dos Jogos do Rio 2016, vários atletas vêm tendo uma reclamação comum: as medalhas, prêmios máximos do esporte mundial, estão descascando e dando sinais de enferrujar. Ao todo, 137 atletas, do um total de 2.200, foram devolvidas à Casa da Moeda, responsável pela confecção das medalhas.

De acordo com a Casa da Moeda, houve um problema de mau uso das medalhas pelos atletas e também de quedas. Do total das 137 devolvidas, um pequeno lote, de 10 medalhas, também sofreu uma avariação provocada por baixas temperaturas.

Os atletas estão mandando as medalhas de volta para o Brasil, onde será feito o processo de reparação, que leva de três a quatro semanas. Depois, os prêmios são reenviados para os atletas com as avarias consertadas. Segundo a casa da moeda, não há gastos públicos para os reparos.