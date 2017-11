Futebol Mbappé diz que Neymar o colocou "embaixo da asa" no PSG

Mbappé não esconde a admiração por Neymar. O atacante de 18 anos, que já disse ver o brasileiro como um irmão mais velho, falou sobre a recepção calorosa oferecida pelo craque na sua chegada ao Paris Saint-Germain. Segundo o francês, Neymar e os demais companheiros ajudaram bastante na integração e adaptação ao novo clube.

"Neymar me colocou embaixo de sua casa. Comigo, ele se comporta como um grande irmão. Ter um jogador como ele, que o ajuda todos os dias, é realmente bom", disse o jogador em entrevista ao site do PSG.



Emprestado pelo Monaco até o fim da temporada europeia, o garoto teve um início estelar na equipe comandada por Unai Emery. Ele já marcou seis gols e tem batido recordes de precocidade na Liga dos Campeões. Mbappé disse que, além da receptividade do elenco, o contato com jogadores do nível de Neymar e Cavani certamente auxilia na evolução dentro de campo.



"(O contato) Permite que eu progrida mais rápido, pois o nível de exigência é muito alto. Quando você atua com jogadores desse nível, tudo se torna mais fácil. Eles também me protegem bastante, porque sou novo, e me colocaram nas melhores condições para que eu pudesse dar o melhor de mim em campo", explicou o garoto.



Sensação da última Liga dos Campeões, Mbappé chegou ao PSG no fim de agosto. O atacante está emprestado pelo Monaco até dia 30 de junho, mas o clube francês tem opção de contra ao fim do contrato e já adiantou que irá assinar com o atleta um vínculo até 2022. Amigo de Neymar, ele não perdeu a oportunidade de rasgar elogios ao brasileiro.



"É um grande jogador que fará o Paris Saint-Germain alcançar outro nível. Estamos muito felizes em tê-lo conosco. Ele se sente bem aqui e alcançará grandes coisas", avaliou o francês.