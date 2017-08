promessa cumprida Mayweather dá aula de boxe em

dez rounds e nocauteia Conor McGregor

Na luta do dinheiro, venceu o "Money". Contra tudo e contra todos, Floyd Mayweather cumpriu o que prometeu.

Com uma performance dominante a partir do quarto round, o americano venceu por nocaute técnico a 1m05s do décimo assalto um surpreendente Conor McGregor e manteve a invencibilidade no boxe profissional.

Voltando após dois anos de aposentadoria, o americano não se importou com as vaias na T-Mobile Arena, estudou o adversário nos quatro primeiros rounds, quando foi atacado, e daí em diante ditou o ritmo contando com o cansaço do irlandês.

Ainda em cima do ringue, Floyd, agora aplaudido, anunciou que está definitivamente aposentado após voltar a nocautear, o que não acontecia desde 2011, contra Victor Ortiz.

"Ele é um competidor muito duro, eu acho que demos aos fãs o que eles gostariam de ver. Ele foi muito melhor do que eu achei que era. Essa foi a nossa estratégia, deixar ele jogar os golpes mais fortes no começo e cansá-lo. Eu dei a minha garantia de que essa luta não iria para a decisão. Essa é a minha última luta, senhoras e senhores, com certeza", disse Floyd, que entrou na arena com roupas negras e uma máscara que só deixavam seus olhos e lábios à mostra.



Com a vitória, Mayweather não apenas engorda ainda mais sua conta bancária, chegando a aproximadamente US$ 1 bilhão na carreira, como também amplia seu cartel invicto.

Agora são 50 triunfos e nenhuma derrota. Apesar de ter citado várias vezes que não contaria essa luta para seu recorde, ele ultrapassa a lenda Rocky Marciano, que teve 49 vitórias e nenhuma derrota na carreira.

O nocaute dá ao americano o "Money Belt", mais um na sua coleção, uma cinta feita com pedras preciosas especialmente pelo Conselho Mundial de Boxe para a luta.



"Ele não é tão rápido e tão forte, mas como ele é sereno na luta, eu achei que estava equilibrado. Acho que o juiz interrompeu muito cedo. Eu fico um pouco cambaleante quando estou cansado. Aquilo era fadiga. Eu não tinha me entregado. Ninguém assume esse tipo de risco. Deixa o cara me derrubar. Eu o dominei nos primeiros rounds. Ele tinha que me nocautear, não sei como me sentir agora. Vamos ver o que acontece, agora vou me divertir", disse McGregor sobre se continuará sua carreira no boxe, para depois garantir que retornará ao UFC.

O irlandês entrou no ringue com os dois cinturões do UFC, apesar de não ser mais o campeão peso-pena.