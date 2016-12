Mais uma vez Marta é finalista de prêmio de melhor jogadora do mundo

A brasileira Marta é uma das três finalistas ao prêmio de melhor do mundo da Fifa em 2016, pela 12.ª vez na carreira. Depois de sequer ser lembrada em 2015, a jogadora voltou à disputa neste ano e lutará para recuperar o troféu que venceu cinco vezes consecutivas, de 2006 a 2010.

Para vencer a premiação pela sexta vez na carreira, Marta terá que superar duas fortes concorrentes: a meia norte-americana Carli Lloyd, eleita a melhor do mundo no ano passado, e a meio-campista alemã Melanie Behringer, considerada uma das principais responsáveis pelo primeiro ouro olímpico da Alemanha na modalidade, no Rio.