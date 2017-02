UFC Marreta fatura bônus de "Performance da Noite" após nocaute em Halifax

Brasileiro leva US$ 50 mil depois de chute rodado que abriu caminho para vitória sobre Jack Marshman. Derrick Lewis e Travis Browne ganham prêmio de melhor luta.

O brasileiro Thiago Marreta ganhou bônus de US$ 50 mil (cerca de R$ 155 mil) pela "Performance da Noite". O peso-médio derrotou Jack Marshman por nocaute técnico, no segundo round, após acertar um belo chute rodado na cabeça do galês. Com a vitória, o lutador carioca se recuperou das duas derrotas seguidas no Ultimate e acumulou o 14º triunfo na carreira.

O outro vencedor do prêmio de "Performance da Noite" foi o americano Paul Felder, que derrotou o canadense Alessandro Ricci por nocaute técnico, ainda no primeiro round. O peso-leve não tomou conhecimento do rival e conquistou a vitória após uma cotovelada em pé, seguida de uma joelhada.

A "Luta da Noite" ficou para o combate principal, entre Derrick Lewis e Travis Browne, que terminou com uma virada surpreendente da "Fera Negra", que sentia dores na região do abdômen e, ainda assim, conseguiu nocautear o rival no segundo assalto, comprovando mais uma vez o já temido peso de sua mão.