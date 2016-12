GOL MAIS BONITO Marlone é o único brasileiro entre

os três finalistas ao prêmio Puskás

A Fifa divulgou nesta sexta-feira os três finalistas ao prêmio Puskás, gol mais bonito marcado em 2016. Os nomes dos indicados são: Marlone, do Corinthians, Mohd Faiz Subri, da Malásia, e Daniuska Rodríguez, da Venezuela. A cerimônia de entrega do prêmio, que também terá outras quatro categorias (melhor treinador futebol feminino, melhor treinador futebol masculino, melhor jogador e melhor jogadora), será realizada no dia 9 de janeiro, em Zurique, na Suíça.

O golaço do meia do Timão foi marcado contra o Cobresal, pela Copa Libertadores. A votação popular para a escolha do gol mais bonito está aberta, vote clicando aqui.

Finalista, Daniuska Rodríguez marcou seu golaço na partida entre Venezuela e Colômbia, no dia 14 de março, em jogo válido pelo Sul-Americano Sub-17 Feminino (clique aqui e veja o lance). Já Mohd Faiz Subri, do Penang FA, fez sua pintura na partida contra o Pahang, em fevereiro, pelo Campeonato Malaio.

De acordo com a Fifa, foram considerados gols marcados entre 30 de setembro de 2015 e 30 de setembro de 2016, o que explica, por exemplo, a ausência do alemão Mesut Özil, do Arsenal – a obra-prima contra o Ludogorets, pela Liga dos Campeões, aconteceu no dia 1º de novembro. E também do francês Payet, do West Ham, sobre o West Bromwich, pelo Campeonato Inglês, no dia 1º de outubro.

Além de Marlone, outro brasileiro estava entre os dez finalistas, mas acabou ficando fora da final. O atacante Neymar, do Barcelona, foi indicado para participar do Puskás pelo golaço marcado no jogo contra o Villarreal, em novembro de 2015, pelo Campeonato Espanhol.

Esta é a oitava edição do Prêmio Puskás, criado em homenagem ao ex-jogador húngaro, atacante do Real Madrid nos anos 50 e 60. Os vencedores foram: Cristiano Ronaldo (2009), Hamit Altintop (2010), Neymar (2011), Miroslav Stoch (2012), Zlatan Ibrahimovic (2013), James Rodríguez (2014) e Wendell Lira (2015).