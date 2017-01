DECLARAÇÃO Maradona diz que conheceu as drogas quando jogava no Barça, aos 24 anos

Presente em muitas listas de maiores jogadores de todos os tempos, Maradona não esconde que o seu envolvimento com as drogas o impediu de ter um histórico mais consistente. E o astro do futebol argentino revelou, em entrevista ao canal "Mediaset", da Itália, que começou a utilizar tais substâncias quando jogava no Barcelona, no começo da década de 1980.

- Eu tinha 24 anos quando usei drogas pela primeira vez, no Barcelona. Foi o maior erro da minha vida - disse o ex-jogador, que garantiu que já está há 13 anos "limpo".

O envolvimento de Diego com o mundo das drogas seguiu nas décadas seguintes, e o astro chegou a ser flagrado no exame antidoping em plena Copa do Mundo de 1994, pelo uso de cocaína - o que já havia acontecido quando ele defendeu o Bari, três anos antes. Depois de se aposentar, Maradona foi internado em clínicas de reabilitação.

- A droga é o maior problema, a droga mata. Me considero sortudo por poder falar disto. Se tivesse seguido desta forma, agora a esta idade estaria morto - apontou.