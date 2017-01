FUTEBOL Maradona defende saída de Tevez do Boca para a China e faz alerta à AFA

O jornal "Olé" aproveitou as férias de Maradona na Argentina para fazer uma entrevista exclusiva com o ex-jogador. Tema obrigatório no papo, a saída de Tevez do Boca Juniors para o Shanghai Shenhua foi defendida pelo ídolo da torcida xeneize.

Além de surpreender com a posição, insinuou ter virado "confidente" de Gianni Infantino, presidente da Fifa, com quem se encontrou ao fim do ano, em Dubai. Contrariado com a situação do futebol no seu país, alertou a AFA (Associação de Futebol Argentino) sobre o risco de desfiliação por causa da crise institucional que levou uma nova direção interina a assumir o comando.

- Infantino está de saco cheio com a Argentina - disse Maradona, de acordo com o jornal "Olé".

Além de dar pitacos sobre a situação de seu clube do coração e da seleção do país, o ídolo também se intrometeu na vida do rival River Plate.

- Gallardo não é o melhor técnico da história do River - disse.