UFC Mãe de Ronda quer aposentadoria da filha: "Deixe os burros serem socados"

Após a segunda derrota devastadora consecutiva na carreira, muitos já cogitam a aposentadoria de Ronda Rousey. A opção agrada a mãe da lutadora, AnnMaria De Mars. Em entrevista ao site "TMZ", após o nocaute sofrido pela ex-campeão peso-galo frente à brasileira Amanda Nunes, na última sexta-feira, no evento principal do UFC 207, De Mars revelou que gostaria de ver sua filha abandonando a carreira de MMA e se focando em outras coisas.

- Acho que ela está triste e desapontada, como qualquer um estaria nessas circunstâncias. Acho que ela está tentando pensar sobre isso, como qualquer um faria. Acho que tomar decisões de momento não é a melhor ideia, então eu não sei. Eu gostaria de ver ela aposentando. Eu gostaria de vê-la se aposentando há muito tempo. Ela tem muito talento em outras coisas. (Ela pode trabalhar com) filmes, escrever, produzir... Ela é realmente inteligente. Deixe as pessoas bur.ras serem socadas na cara. A mãe de Ronda ainda falou sobre o treinador da lutadora, Edmond Tarverdyan, a quem já fez críticas no passado. Perguntada se o resultado seria diferente caso a filha estivesse treinando sob a tutela de outra pessoa, ela foi sucinta.

- Eu não mudei minha opinião sobre ele. É tudo que tenho a dizer - arrematou.

Aos 29 anos, Ronda Rousey é tida por muitos como a responsável por levar o MMA feminino ao UFC. Ela foi a primeira campeão peso-galo da organização - conquistou o título em 2012, e o manteve até novembro do ano passado. Na ocasião, foi nocauteada por Holly Holm. Rousey teve a oportunidade de retomar seu título na última sexta-feira, frente a brasileira Amanda Nunes, mas foi nocauteada em apenas 48 segundos