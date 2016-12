EMOCIONANTE Mãe de Danilo leva repórter do Sportv às lágrimas: “Vou ser a mãe da torcida"

A mãe do goleiro Danilo protagonizou nesta sexta-feira (2) mais um duro momento na cobertura do acidente que matou 71 pessoas, na região de Medellín, na Colômbia. Ilaídes Padilha inclusive levou Guido Nunes, repórter do Sportv, às lágrimas ao perguntar como a imprensa estava se sentindo com a morte de amigos e colegas de profissão. O profissional, claro, não resistiu e chorou.



Além do filho da Dona Ilaídes, a tragédia vitimou outros 43 integrantes da Chapecoense, 20 profissionais da imprensa e sete tripulantes. Os corpos começaram a ser mandados para o país natal de cada um. Ao todo, são 64 brasileiros.

Serena mesmo em meio à tragédia que inverteu a ordem natural das coisas, Dona Ilaídes se preocupou até em fazer um agradecimento aos profissionais da imprensa e aos torcedores.

Durante a entrevista ao "Seleção Sportv", Dona Ilaídes surpreendeu o repórter Guido Nunes com uma pergunta aparentemente simples que qualquer repórter que cobriu uma tragédia já fez:



“Agora, eu posso te fazer uma pergunta? Como vocês da imprensa estão se sentindo tendo perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não? Pode me dar um abraço em nome da imprensa”, disse a mãe de Danilo.

Aos demais veículos de comunicação presentes na Arena Condá, a mãe do herói da semifinal da Copa Sul-Americana disse que será para sempre grata aos torcedores:

“Vou ser a mãe dessa torcida, que colocou meu filho num pedestal, que ficou do lado dele nos momentos difíceis, que vibrou com ele a cada defesa importante que ele fez. Perdi meu filho, mas ganhei milhares de filhos nessa torcida. Se pudesse, dava um abraço em cada um”, disse Ilaídes.

Com uma camisa estilizada com a imagem do filho, Ilaídes contou que ficou sabendo do acidente em Medellín ainda na madruga através de vizinho que bateu à porta da família em Cianorte, no norte do Paraná. Em princípio, claro, preferiu não acreditar e sofreu ainda mais com as informações desencontradas sobre o goleiro. Foram quase 12 horas de angústia até a morte do filho ser decretada.

"Perdi um filho, mas ganhei milhares", resumiu Ilaídes, mãe do goleiro Danilo.