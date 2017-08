afastado Luis Fabiano passará por cirurgia no

Vasco e retorno é indeterminado

Com dores no joelho direito desde a partida contra o Bahia, Luis Fabiano passou por exames médicos que constataram a necessidade de uma intervenção cirúrgica no local.

O procedimento acontecerá na próxima terça-feira (29) e ainda não há uma previsão de retorno do atacante aos gramados. A informação foi dada pelo "Globoesporte.com" e confirmada pelo UOL Esporte.

Fabuloso havia retornado ao time contra o Palmeiras depois de ficar cerca de um mês parado por conta de dores no quadril. O experiente jogador tinha passado por um tratamento intensivo para ficar mais resistente até o fim da temporada, mas não foi o suficiente para evitar a lesão.

Sem seu principal atacante a disposição, a tendência é a de que o auxiliar-técnico Valdir Bigode, que comandará a equipe no clássico deste sábado (26), contra o Fluminense, no Maracanã, escale o argentino Andrés Rios.

Luis Fabiano foi tratado como o principal reforço da temporada no Vasco e, apesar de ser o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, ainda não correspondeu às expectativas por conta das contusões.