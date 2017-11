CAMPEÃ DO UFC Lista de vencedores do esporte da Forbes tem só Amanda Nunes de brasileira

Divulgada pela revista "Forbes" nessa terça-feira (14), a lista de personalidades mais vencedoras do esporte com menos de 30 anos de idade tem apenas uma representante do Brasil. Trata-se da lutadora Amanda Nunes, atual campeã dos pesos-galo do UFC.

Amanda é uma das sete mulheres da lista, que tem tanto esportistas quando dirigentes. As outras são Tori Bowie, da seleção americana de atletismo, Alison Gallagher, executiva da Creative Artists Agency, Hilary Knight, jogadora de hóquei sobre o gelo do Boston Pride, Jessica Long, da seleção americana de natação, Christina Milano, diretoria de desenvolvimento de negócios da Excel Sports Management, e Sloane Stephens, tenista americana.

Além disso, Amanda é uma das únicas duas representantes de lutas da lista. O pugilista Canelo Alvarez é o outro.

Entre os demais esportistas da lista, a maioria é das ligas profissionais americanas. A MLB é representada por Jose Altuve, do Houston Astros, e Anthony Rizzo, do Chicago Cubs. A NFL tem Kam Chancellor, do Seattle Seahawks, Julio Jones, do Atlanta Falcons, e Matthew Stafford, do Detroit Lions.

A NBA emplacou Anthony Davis, do New Orleans Pelicans, e Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs. Por fim, a NHL conta com Braden Holtby, do Washington Capitals, e P.K. Subban, do Nashville Predators, na relação.

Os outros esportistas da lista são Giovani dos Santos, jogador de futebol do Los Angeles Galaxy, Gus Kenworthy, esquiador da seleção americana, Kyle Larson, piloto da Chip Ganassi Racing, Jack Sock, tenista americano, e Christian Taylor, da seleção americana de atletismo.

Completam a lista os dirigentes David Braun, gerente de parcerias corporativas dos Harlem Globetrotters, Patrick Collins, empresário de NFL da Creative Artists Agency, Dior Ginyard, gerente de relacionamento da associação de jogadores da NFL, Alex Rosen, conselheiro da MLB, Preetam Sem, diretor de vendas do City Football Group, Daniel Sillman, gerente geral da Relevent Sports, Anthony Vennare, fundador da Fitt, e Zachary Weiner, fundador da Overtime.