Técnico Levir Culpi se oferece para dirigir de graça a Chapecoense em 2017

O técnico Levir Culpi revelou nesta terça-feira pela manhã, em sua conta em uma rede social, que comandaria de graça a Chapecoense na próxima temporada. O ex-treinador do Fluminense em 2016, no entanto, faz questão de afirmar não querer pressionar os dirigentes catarinenses.

Levir Culpi deixou o Fluminense no dia 6 de novembro, após ser demitido por conta de uma sequência negativa no Brasileirão. Na ocasião, criticou a diretoria tricolor em um texto divulgado em seu site, dizendo que o clube é famoso por ser o que mais demite treinadores no mundo.

O técnico já foi campeão catarinense em 1989, quando dirigiu o Criciúma. Em sua carreira, conquistou duas Recopas sul-americanas. Pelo Cruzeiro, em 1998, e pelo Atlético-MG, em 2014. A Chapecoense disputará o troféu em 2017 contra o Atlético Nacional, da Colômbia.