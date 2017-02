ESTÁDIO Largado e sem uso, Maracanã cobra conta de luz atrasada do Comitê Rio 2016

Com a conta de energia elétrica cortada por falta de pagamento, a Concessionária Maracanã S.A. tenta transferir os débitos em atraso dos meses de setembro e outubro do ano passado para o CNPJ do Comitê Rio 2016. As dívidas destes dois meses somam R$ 1,8 milhão e ainda estão registradas no CNPJ do estádio. A Concessionária iniciou as negociações com a empresa Light para a quitação dos valores de novembro e dezembro de 2016 e informa

ainda que não recebeu do governo do estado do Rio os dados com a liberação da habilitação das empresas interessadas em adquirir as ações da controladora da Concessionária, responsável pela administração do complexo esportivo do Maracanã. A habilitação das empresas interessadas permitirá a continuação do processo de venda do controle acionário da Concessionária Maracanã S.A.