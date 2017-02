SUL-MATO-GROSSENSE Lanterna, Novo busca 1º vitória diante da Serc

O Campeonato Sul-mato-grossense volta neste fim de semana, com cinco partidas. Lanterna do Grupo A, o Novo abre a rodada hoje (às 17h) ao receber a Serc de Chadapão do Sul, na Capital. Será a terceira partida da equipe campo-grandense, nesta temporada, no Estádio Morenão. Foram duas derrotas diante dos rivais Comercial (2 a 1) e Operário ( 3 a 1) .

Em seis confrontos contra a equipe de Chapadão, o Novo leva a melhor com três vitórias e três empates. Os comandados de Bazilio Amaral, participaram ontem pela manhã de uma atividade recreativa, no Centro de Treinamento do clube, na saída para Sidrolândia.

À tarde os atletas tiveram folga, antes de se reapresentarem no início da noite, em um hotel da Capital. O grupo deixará o local direto para o estádio.

O presidente do Novo, Américo Ferreira, lembra que os ingressos serão vendidos somente na hora da partida, na própria bilheteria do Morenão. A entrada custará R$ 20 (somente cadeira coberta vermelha). Crianças até 12 anos não pagam.

CONFRONTOS

Os jogos continuam amanhã, às 16h, com mais dois confrontos válidos pela terceira rodada do torneio: Comercial x União ABC, no Morenão; e Costa Rica x Operário, no Laertão.

Por falta da liberação de estádios na rodada de abertura, duas partidas foram transferidas para amanhã, também às 16h: Urso x Ivinhema, na Toca do Urso; e Corumbaense x Águia Negra, no Arthur Marinho.