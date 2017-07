SUSTO Lançador leva bolada a 173 km/h e causa apreensão no beisebol nos EUA

Uma cena provocou preocupação durante a rodada de sexta-feira (28) na MLB, a liga de beisebol profissional dos Estados Unidos. Robbie Ray, lançador do Arizona Diamondbacks, levou uma bolada na cabeça e desabou no chão após o violento incidente.

A rebatida de Luke Voit, jogador do St. Louis Cardinal, alcançou a velocidade de 173 km/h. Após se contorcer de dor, Ray foi atendido em campo e deixou o campo sentado na maca móvel, de forma consciente, aplaudido pelos torcedores. Em seguida, o atleta do Arizona passou por exames no vestiário.

Segundo a direção do Arizona Diamondbacks, Ray passará pelo protocolo oficial de concussão da MLB, com uma série de exames nos próximos dias. No entanto, o clube informa que o jogador está bem.

"Graças a Deus ele está bem. Está respondendo às perguntas, está alerta", declarou Torey Lovullo, técnico do Arizona Diamondbacks.

Veja o vídeo: