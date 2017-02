ex-ginasta Laís Souza fica em pé pela primeira vez durante sessão de fisioterapia

A última semana foi de realização para Laís Souza. Com ajuda de um estabilizador, a ex-ginasta ficou em pé pela primeira vez, durante uma sessão de fisioterapia. O tratamento foi postado por ela em sua conta no Instagram.

Em um dos vídeos, Laís aparece fazendo força com o braço direito, contando com o incentivo do fisioterapeuta. No outro, foi a vez do braço esquerdo, e é possível ver o estabilizador posicionado nas duas pernas da atleta, ajudando com que ela ficasse em pé.

Essa foi a primeira vez em que Laís ficou em pé sem ajuda de aparelhos. No Jogos Olímpicos do Rio, ela contou com uma cadeira de rodas especial para ficar ereta e conduzir a tocha olímpica. Ela acabou participando do evento como convidada do canal SporTV, fazendo reportagens com o time de ginástica do Brasil.

Procurado pelo UOL Esporte, do Grupo Folha, que edita a Folha de S.Paulo, o estafe de Laís Souza preferiu não falar sobre o tratamento da atleta.

Laís Souza ficou tetraplégica por causa de um acidente sofrido há três anos. Ela treinava em Salt Lake City, nos Estados Unidos, para os Jogos Olímpicos de Inverno, quando lesionou a coluna.

Desde a lesão, Laís vem se recuperando aos poucos . Em meados de 2014, mesmo ano do acidente, ela conseguiu voltar a sentir o pé. Dois anos mais tarde, a ex-ginasta postou um vídeo em que aparecia mexendo o braço. "Eu venho ficando mais forte", afirmou à época.