UFC SÃO PAULO Krzysztof Jotko 'amassa' Thales Leites e vence brasileiro por decisão unânime

Apesar da maior experiência no MMA, Thales Leites não conseguiu se impor sobre Krzysztof Jotko e saiu derrotado do octógono no UFC São Paulo. Estratégico e com golpes contundentes, o polonês "amassou" o brasileiro nos três rounds e venceu o combate por decisão unânime dos juízes (29-27, 30-27, 30-27).

- Eu me sinto incrível, treinei muito duro para esta luta, passei dois meses treinando muay thai na Tailândia, mais seis meses na American Top Team. Estou muito feliz! - afirmou o lutador polonês, que chegou à quinta vitória seguida.

A luta

O combate começou com Krzysztof Jotko desferindo dois chutes frontais, mas o brasileiro se defendeu bem. Procurando sempre levar a luta para sua especialidade (o chão), Thales Leites fintou embaixo e atacou em cima, levando o combate para o clinche junto à grade. O polonês tentou socos diretos, mas o brasileiro absorveu bem os golpes. Jotko acertou uma boa cotovela no carioca. Thales Leites foi para o double leg e quedou o adversário. No chão, o polonês acertou socos e cotoveladas no atleta da Nova União.

O segundo round começou com o polonês desferindo alguns chutes e em um chute rodado, Jotko acertou o brasileiro, que bambeou, mas não caiu. Jotko conseguiu acertar mais um soco em Thales, que sentiu junto à grade. A luta voltou a ficar no chão e o polonês usou muito os cotovelos para acertar o brasileiro. O árbitro interrompe o combate por falta de movimentação e colocou os dois novamente no centro do octógono. Em pé, porém cansado, Thales foi novamente quedado. O polonês mais uma vez castigou o brasileiro no chão.

Thales Leites começou o terceiro round tentando um cruzado de esquerda, mas Jotko se esquivou bem. O polonês respondeu com cruzados e diretos, porém Thales conseguiu quedar o adversário. Sabendo do bom jiu-jítsu do brasileiro, Jotko conseguiu se levantar rapidamente. O carioca conseguiu nova queda, mas Jotko caiu por cima, na meia-guarda. Thales Leites tentou sair, mas o polonês continua castigando o brasileiro no chão, com socos e cotoveladas.

Confira os resultados completos do UFC São Paulo:

CARD PRINCIPAL

Ryan Bader venceu Rogério Minotouro por nocaute técnico aos 3m51s do R3

Thomas Almeida venceu Albert Morales por nocaute técnico a 1m37s do R2

Cláudia Gadelha venceu Cortney Casey por decisão unânime (triplo 30-27)

Krzysztof Jotko venceu Thales Leites por decisão unânime (29-27, 30-27, 30-27)

Kamaru Usman venceu Warlley Alves por decisão unânime (29-27, 30-26, 29-28)

Serginho Moraes venceu Zak Ottow por decisão dividida (30-27, 28-29, 29-28)

CARD PRELIMINAR

Cézar Mutante venceu Jack Hermansson por finalização aos 2m11s do R2

Gadzhimurad Antigulov venceu Marcos Pezão por finalização a 1m07s do R1

Johnny Eduardo venceu Manny Gamburyan por nocaute técnico aos 46s do R2

Luis Henrique KLB venceu Christian Colombo por finalização aos 2m12s do R3

Pedro Munhoz venceu Justin Scoggins por finalização a 1m55s do R2

Darren Stewart venceu Francimar Bodão por nocaute técnico a 1m34s do R1