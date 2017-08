Futebol Inglês Klopp muda discurso e dá como perdida briga por permanência de Coutinho

O técnico Jurgen Klopp mudou o discurso e não crê mais na permanência de Philippe Coutinho. O Barcelona quer comprá-lo, pagando alto (mais de R$ 370 milhões), mas o Liverpool não quer vendê-lo, valendo-se de que não há multa rescisória no contrato.

"Como treinador, eu tenho que aceitar as decisões dos proprietários e dos jogadores. É assim que funciona. Eles decidem, por exemplo, se vendem ou não. Tenho que aceitar isso", falou o comandante do Liverpool.



Nas últimas semanas, Klopp disse que Coutinho não seria vendido por nenhum valor e comunicou que o clube não se importaria com o grande valor que o Barcelona pudesse oferecer, porque não cederiam o brasileiro.



Na sexta (11), Coutinho avisou formalmente o Liverpool que gostaria de sair, por meio de um documento chamado "transfer request", mas que na prática não obriga o Liverpool a liberá-lo. É um aviso e uma maneira de pressionar o clube.



"Foi a manifestação do Coutinho na vontade de deixar o clube, já que jogou por anos lá, foi feliz, mas quer seguir em frente", explicou o advogado Marcos Motta, especialista em transações internacionais e que tem Coutinho como cliente.