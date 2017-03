UFC 209 Khabib perde bolsa de R$ 1,6 milhão após ficar fora de luta no UFC 209 Problemas de saúde durante corte de peso para luta com Tony Ferguson tiraram o russo do evento

O russo Khabib Nurmagomedov não tem a lamentar apenas os problemas de saúde que o tiraram da luta com Tony Ferguson, no UFC 209, no último sábado, e a oportunidade de chegar ao título interino do peso-leve. Ele acabou ficando sem a bolsa de US$ 500 mil que receberia pelo duelo, cerca de R$ 1,6 milhão, segundo reportagem do site da “ESPN”. Já Ferguson receberia US$ 250 mil, cerca de R$ 800 mil, e dobraria o valor se vencesse. O UFC não confirmou se pagou a bolsa ao lutador que bateu o peso.

Segundo um comunicado do próprio UFC, “Khabib Nurmagomedov foi transportado para o Hospital Sunrise & Medical Center na quinta-feira à noite devido a problemas no corte de peso. Ele foi medicado e liberado. A luta pelo cinturão interino entre Nurmagomedov e Tony Ferguson, no UFC 209, foi cancelada por recomendações médicas”.

Na luta principal, o campeão do peso-meio-médio Tyron Woodley teve uma bolsa de US$ 400 mil, com um bônus de US$ 100 mil pela vitória. O desafiante Stephen Thompson ficou com US$ 380 mil, e mais US$ 180 mil se tivesse ganho.

O que chamou a atenção também foi o valor das bolsas dos veteranos Alistair Overeem e Mark Hunt, que embolsaram US$ 750 mil cada no duelo peso-pesado, cerca de R$ 2,4 milhões