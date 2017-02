PALMEIRAS Keno elogia inicio de Borja e diz que Robinho é 'seu ídolo da vida'

A estreia de Borja no Palmeiras na goleada da equipe contra a Ferroviária não agradou apenas aos torcedores palmeirenses, mas também a quem faz parte do grupo. Keno, um dos destaques do time nesse começo de ano, elogiou bastante o colombiano. O atacante ainda contou quem é o seu maior ídolo: Robinho.

"Ele é mais tranquilo, conversa mais com Mina e Guerra que tem mais intimidade. Com a gente é tranquilo, cara de grupo mesmo. Chega para conversar. Pelo pouco tempo que entrou, deu pra mostrar o que ele veio fazer. Finaliza muito bem e vai ajudar o Palmeiras", disse em entrevista ao "Bate Bola" da ESPN nesta segunda (27).

Keno contou quem é o seu maior ídolo: Robinho. "O Robinho. Desde o Santos eu via ele jogar. O Robinho é o ídolo da minha vida. Enfrentei ele no horto ano passado, 3 a 0, é complicado pegar a bola dele. Ele é rápido, quando ta marcado, como é mais velho eu me inspiro no futebol dele", falou.

Keno ainda falou da pressão do Palmeiras nos jogos desse início de ano, pelo time ter sido campeão brasileiro. "Como o grupo é forte, sabemos que tem pressão de Libertadores, clássico e Libertadores. O grupo está focado com a situação. Ano passado para perder era difícil. Agora é confiança, ganhando o Eduardo dá mais confiança. A gente tem que se soltar em jogo. Nosso grupo é bom. Estamos bem focados", comentou.

Borja foi apresentado como reforço do Palmeiras no sábado de manhã (25). À tarde, quando o Palmeiras enfrentou a Ferroviária, o jogador ficou no banco, entrou durante a partida no lugar de Willian e já marcou o seu primeiro gol pelo time, que venceu por 4 a 1.