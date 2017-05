Palmeiras Juninho faz exames no Palmeiras, vai à Academia e espera anúncio nesta segunda

A oficialização de Juninho como reforço do Palmeiras deve ocorrer nesta segunda-feira. O zagueiro de 22 anos esteve em São Paulo no final de semana, quando passou por exames médicos. O anúncio sairá somente após a rescisão com o Coritiba.

Comprado do clube paranaense por 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 10,2 milhões), o reforço chega para suprir a saída de Vitor Hugo, vendido à Fiorentina por 8 milhões de euros (cerca de R$ 27,4 milhões) depois de atuar 131 vezes com a camisa alviverde.

No sábado, Juninho já conheceu a estrutura do novo centro de excelência do Palmeiras, conversou com membros da comissão técnica e seus novos companheiros na Academia de Futebol.

Além de virar opção para a zaga – que conta com Yerry Mina, Edu Dracena e Antônio Carlos, além de Thiago Martins e Luan, atualmente entregues ao departamento médico –, o agora ex-jogador do Coritiba pode atuar também na lateral esquerda.

– O que estamos tentando fazer é montar um Palmeiras para três ou quatro anos. Estamos pensando no hoje e no amanhã também. Perdi o Vitor Hugo, já repus com outro zagueiro – disse o técnico Cuca, no domingo, após a vitória por 4 a 0 sobre o Vasco.