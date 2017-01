TREINO PESADO Judocas de Mato Grosso do Sul trocam férias por sonho olímpico em Tóquio

Cinco judocas de Mato Grosso do Sul participarão da primeira etapa da Seletiva Tóquio 2020, no próximo sábado, em Osasco (SP). Pelo sonho de participar de uma Olimpíada, as atletas abriram mão das férias de fim de ano, para manter o ritmo forte de treinamento e começar com bons resultados nessa caminhada de quatro anos rumo ao Japão. Além de pontuação no ranking, os melhores colocados em cada categoria serão convocados para defender o Brasil nos torneios deste ano.

A peso meio-pesado (78kg), Gabriela Paliano, 20 anos, vive a expectativa para o primeiro desafio do ano. “Não tive férias. Treinei todos os dias, parando só no Natal e Ano Novo”, diz a atleta da academia Judô Futuro, de Campo Grande. A rotina de treino foi ao lado da companheira de clube, Ana Paula Higa Carra, que também disputará a seletiva, na categoria médio (70kg).

A douradense peso-pesado, Camila Gebara, 21 anos, é a mais experiente do grupo sul-mato-grossense. Desde que foi campeão da Olimpíada da Juventude de Nanquim 2014, a jovem atleta vem sendo uma das principais apostas da gestão de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

Diante da responsabilidade, Gebara preferiu adiar as férias para depois da seletiva nacional. “Preferi deixar para depois porque sei que não conseguiria descansar. Ficaria inquieta sabendo que daqui alguns dias teria uma competição”, diz a lutadora do Clube Sakurá de Dourados.

No início de dezembro, Gebara representou o Brasil no Grand Slam de Tóquio. Apesar da eliminação na primeira luta, diante da chinesa Xin Su, não houve descanso. A douradense permaneceu no Japão participando do estágio internacional. Foram quinze dias de treinos em alto nível e intensidade.

A peso-ligeiro (48kg) Larissa Farias, 20 anos, também defendeu o Brasil no Grand Slam de Tóquio. Ela perdeu na estreia diante da japonesa Hiromi Endo. Assim como Gebara, Larissa não teve tempo de lamentar a derrota. Após o revés, logo partiu para os fortes treinos do estágio internacional, na Terra do Sol Nascente.

Morando no Rio de Janeiro, onde treina no Instituto Reação, Larissa conseguiu apenas uma pequena folga no fim do ano, para passar o natal com a família, em Ladário. “Foi um bate-volta, meu foco está na seletiva. Tenho certeza que o sacrifício valerá coisas boas no futuro. Foi e está sendo muito dolorido, mas ser atleta nunca foi e nunca será fácil”, diz.

A judoca Layana Colman, 20 anos, pretende encarar por etapas, a sua trajetória rumo a Tóquio. Até mesmo as derrotas servirão como aprendizado, garante a lutadora. “O caminho será sem dúvida difícil e árduo. Cada competição será uma etapa, pretendo passar muito bem por todas”, ressalta a meio-leve (52 kg), do Clube Rocha de Campo Grande.

SELETIVA

A primeira etapa Seletiva Tóquio 2020 será disputada por 133 atletas de 24 estados. Estarão em disputa as 27 vagas restantes na seleção principal, já que alguns atletas garantiram a permanência pelo ranking mundial.

Assim que terminarem as lutas pela seletiva será realizada a 31º edição do Super Desafio Bra. O adversário será a Colômbia. A novidade é que a equipe brasileira será definida pouco antes dos combates, com base nos resultados da seletiva.