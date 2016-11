SELETIVA Judocas de Mato Grosso do Sul sonham com vaga na seleção

Treze judocas sul-mato-grossenses ficaram entre os oito primeiros colocados na Seletiva Nacional de Categorias de Base e seguem com o sonho de representar a seleção brasileira no próximo ano. A competição Sub-18 e Sub-21 ocorreu no fim de semana, em Lauro de Freitas (BA), com 888 atletas inscritos – MS teve 33 competidores.

As lutas que definem os atletas da seleção brasileira voltam em janeiro, com as disputas do Meeting da Base – em data a ser definida. Da soma da pontuação da seletiva e do meeting, sairá a equipe que terá pela frente o Pan-Americano e o Mundial, em 2017.

A douradense Gabriela Paliano foi bicampeã na categoria meio-pesado (78 kg) na seletiva Sub-21. “Estou muito feliz, mais um ano campeã. Agora é voltar aos treinos para a seletiva olímpica e também para o meeting”, disse a atleta do Judô Futuro de Campo Grande.

Companheira de academia, Aline Neves garantiu o bronze na categoria meio-médio (52 kg). “Sei que faltou pouco para ser campeã. Vou me esforçar mais e tentar mudar esse resultado no meeting”, afirmou Aline, que lutou com uma lesão no tendão da mão.

As outras judocas que ficaram entre os oito primeiros colocados na seletiva Sub-21 são: Ana Paula Carra (Judô Futuro) com o 2º lugar no peso-médio; Maria Perfeito (Judô Futuro), 3º lugar no meio-médio; e Milena Matias (Judô Rocha), 5º lugar no leve.

No Sub-18: Letícia Menino (Judô Rocha), 3º lugar no ligeiro; Alexia Nascimento (Judô Futuro), 5º lugar no meio-leve; Bruna Proença (Judô Futuro), 5º lugar no meio-pesado; e Amanda Silva (Associação Moura), 7º lugar no pesado.

No Sub-18 masculino se classificaram: Jorge Benfica (Associação Vital Força de Judô), 5º lugar no meio-leve; e Agson Lima (Associação Nico Judô), 5º lugar no meio-pesado. No Sub-21, os judocas são: Isac Bignardi (Judô Rocha), 4º lugar no ligeiro; e Fauze Alle (Judô Rocha), 7º lugar no meio-leve.

COMPETIÇÃO

A Seletiva Nacional de Categorias de Base foi realizada entre os dias 24 e 27 de novembro, no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), em Lauro de Freitas. As lutas foram ocorreram sob os olhares atentos da comissão técnica das categorias de base da confederação.

O técnico da seleção júnior masculina, Douglas Vieira, falou sobre as disputas. “Foi uma seletiva muito forte, em que nós vimos a subida de vários atletas do Sub-18 para o Sub-21, que obtiveram sucesso na seletiva. Estou satisfeito com o que vi e acho que teremos muito material humano para ser trabalhado”, avaliou.