JOVENS TALENTOS Judocas de Mato Grosso do Sul buscam vaga em seletiva nacional

Trinta e três jovens talentos do judô sul-mato-grossense entrarão no tatame para a disputa da Seletiva Nacional das Categorias de Base 2016, em Lauro de Freitas, na Bahia. A competição da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) abre a pontuação do ranking nacional 2017, e será realizada, entre os próximos dias 24 e 27. Ao todo, 888 judocas participam das disputas com o sonho de representar o país nas competições internacionais, no próximo ano.

Campeã na Seletiva 2015, Gabriela Paliano, de 19 anos, volta à Bahia como uma das favoritas ao título no Sub-21 até 78 kg. “Quero ser campeã de novo, igual no ano passado. Estou treinando e focada para isso”, diz a atleta da academia Judô Futuro de Campo Grande.

Ao contrário de Paliano, Gabryel Vieira Romeiro, 14 anos, fará sua estréia na seletiva nacional, na categoria meio-médio (-73 kg). Sua última competição foi o Panamericano realizado neste mês, na República Dominicana, quando conquistou o bronze.

O Pan teve ainda participação de Leticia Menino, que faturou a medalha de prata. Ela também embarcará para Lauro de Freitas, onde disputará na categoria ligeiro (-44 kg). Os dois atletas do Sub-18 treinam diariamente, em dois períodos, no Clube Rocha, na Capital.

Do interior, a revelação é a judoca Amanda Gonzales da Silva, 16 anos, que venceu as três últimas etapas do Estadual de Judô 2016. Ela também fará sua primeira participação na seletiva nacional, pela categoria +70 kg Sub-18. “Quero ficar entre as quatro melhores para garantir vaga na seleção brasileira”, afirma a judoca de Coxim, que representará a Academia Moura de Campo Grande.

A Judô Aliança, da Capital, também terá uma representante na delegação sul-mato-grossense, a meio-pesado Camila Ponce. “Estou ansiosa. É o primeiro evento que pontua para o ranking 2017 e o Campeonato Mundial é meu objetivo. Se Deus quiser estarei lá”, diz a meio-pesado (-78 kg) que lutará no Sub-21.

A delegação do Estado terá atletas de seis clubes: Academia Moura, Judô Aliança, Clube Rocha, Judô Futuro, Associação Vital Força de Judô (de Água Clara) e Associação Nico de Judô (Ponta Porã).

PONTUAÇÃO

A Seletiva Nacional das Categorias de Base abre a pontuação do ranking nacional 2017. Os primeiros colocados de cada categoria garantem vaga para representar o Brasil nos dois campeonatos mundiais de base, no próximo ano. O Sub-18 será realizado, em agosto, em Santiago, no Chile; enquanto que o Sub-21 será em outubro, em local a ser definido.

Conforme o diretor de marketing da Federação de Judô de MS (FJMS), Marcelo Matos, o Estado é hoje, um dos principais formadores de atletas de base da seleção. “Estamos entre os cinco melhores estados no país. E sempre conseguimos bons resultados na seletiva”, avalia o dirigente.

Como destaque, Matos cita as judocas peso-pesado Camila Gebara (+78 kg), de Dourados, e a campo-grandense meio-leve, Layana Colman (-52 kg). Após participarem do processo de formação de novo atletas, as duas estão, agora, no ciclo olímpico rumo a Tóquio 2020. Os planos da Confederação Brasileira de Judô, é preparar a dupla sul-mato-grossense para lutar por medalhas no Japão.