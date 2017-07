São Paulo Judoca sul-mato-grossense leva dois ouros nos Jogos Paralímpicos Universitários



O sul-mato-grossense Luan Pimentel, 19 anos, faturou duas medalhas de ouro no primeiro dia dos Jogos Paralímpicos Universitários, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP). Nesta sexta-feira (28), o judoca foi campeão do peso médio (até 73 kg) e do peso absoluto.

Pimentel é estudante do sexto semestre de Educação Física da Unigran Capital. Para chegar ao topo duas vezes, o paratleta venceu todas as lutas por ippon (golpe perfeito).

O sul-mato-grossense é faixa verde, mas venceu rivais mais graduados em sua campanha, como o vice-campeão Enaldo Costa, que é faixa preta. A técnica apurada em quatro anos de prática tem outro segredo, segundo o judoca. “Comecei o judô com 15 anos. Mas já praticava jiu-jitsu dois anos antes de começar, sou faixa roxa, então aproveitei um pouco das técnicas no judô”, contou.

O paratleta é albino e tem baixa visão, mas começou lutando contra atletas sem deficiência. “O projeto que comecei era para todas as pessoas, com deficiência ou não. Meu professor viu que eu tinha baixa visão e me indicou para treinar também com uma sensei especializada no judô paralímpico. Depois disso, as coisas foram acontecendo muito rápido para mim”, lembrou.

Nos últimos dois anos, Luan Pimentel chegou à seleção de jovens e venceu importantes competições no peso médio, como o Grand Prix e os Jogos Parapan-Americano de Jovens 2017. A performance leva o judoca a sonhar alto. “Tóquio 2020 é uma meta para mim. Vou seguir treinando bastante, competindo para chegar lá. É o principal objetivo agora”.

Os Jogos Paralímpicos Universitários 2017 continuam neste sábado (29), com participação de 200 competidores. Mato Grosso do Sul conta com delegação de 18 paratletas.