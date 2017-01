SUPERLIGA B Jovem equipe sonha com a volta

de MS à elite do vôlei brasileiro

A equipe AVP/Rádio Clube inicia amanhã a trajetória em busca de uma vaga na elite do vôlei brasileiro. A estreia na Superliga B será fora de casa, diante do Blumenau (SC). Desde a década de 1980, com a Copagaz/Campo Grande, o vôlei local não tem um representante na principal liga do país. Com uma equipe jovem, o técnico Juliano Trindade quer compensar a falta de experiência com muita união do grupo, para garantir o acesso e colocar o Estado novamente em evidência nacional.

“Estamos conversando muito sobre isso, temos um grupo com média de 23 anos, um grupo novo. Sabemos que por falta de experiência de alguns [jogadores] podemos em alguns momentos ser surpreendidos”, afirma o treinador, que embarca hoje para Santa Catarina, junto com o elenco de 19 atletas.

A base do grupo que vai disputar a divisão de acesso, é a mesma que competiu na Taça Prata, em outubro, no Rio de Janeiro - a classificação na Superliga B veio com o terceiro lugar no torneio. Houve ainda a chegada de sete reforços, contratados pontualmente para algumas posições.

É o caso de Victor Cardoso. O ponteiro de 18 anos, veio por empréstimo do Sesi (SP), apenas para ajudar a equipe campo-grandense no acesso à elite. “É um atleta da seleção de base, diferenciado pela sua estatura. Com 2,02 metros, tem maior alcance de bloqueio e ataque”, destaca Juliano.

Para surpreender na competição, a equipe aposta muita nas jogadas rápidas, que foram exaustivamente ensaiadas nas últimas semanas. O técnico também vem assistindo vídeos para saber como o Blumenau se comporta em quadra. “É um time com bom volume de jogo. Temos que ter atenção redobrada e controlar a ansiedade da estreia”, ressaltou.

Das nove equipes que disputam a primeira fase da Superliga B, oito avançam para os play-offs. A primeira rodada começou no fim de semana passado, com quatro partidas. O destaque ficou para o favorito Sesc (RJ). Sob comando do bicampeão olímpico Giovane Gávio, a equipe carioca derrotou o Uberlândia (MG), por 3 sets a 0.

Projeto

Com passagens por inúmeras equipes do interior do Paraná, juliano Trindade fala sobre o desafio de comandar o AVP/Rádio Clube. Ele revela que aceitou o convite somente depois que tomou conhecimento do projeto apresentado pela diretoria. “É uma proposta muito interessante. Um trabalho a médio e longo prazo para colocar o nome de Mato Grosso do Sul de volta no cenário nacional”. conclui o treinador.