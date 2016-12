NO TOPO DE NOVO Jornal inglês elege os 100 melhores,

com CR7 em 1º, e Neymar em 5º

Cristiano Ronaldo segue levando as eleições para melhor jogador do mundo. Desta vez foi o jornal inglês "The Guardian", em sua tradicional votação dos 100 melhores futebolistas do ano, que escolheu o português como o principal jogador de 2016. Assim como na "Bola de Ouro", da France Football, Lionel Messi ficou em segundo lugar. A diferença veio com a terceira posição, com Luis Suárez no lugar de Antoine Griezmann, que acabou em quarto no periódico britânico.

A lista ainda incluiu um total de 13 jogadores brasileiros - três deles naturalizados por outros países: Diego Costa, Pepe e Thiago Alcântara. O melhor colocado, é claro, foi Neymar, do Barcelona. O craque, que havia sido o terceiro colocado na votação de 2015, teve seu nome destacado não só por boas partidas pelo Barça, mas sobretudo por levar o Brasil à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

O segundo melhor brasileiro foi Philippe Coutinho, que aparece na 28ª colocação. Fora da Europa, apenas dois jogadores foram escolhidos: Gabriel Jesus, do Palmeiras, que ficou em 64º, e Miguel Borja, do Atlético Nacional, 83º na lista.

Confira os principais colocados na lista do The Guardian:

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 1º

Lionel Messi (Barcelona) - 2º

Luis Suárez (Barcelona) - 3º

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) - 4º

Neymar (Barcelona) - 5º

Philippe Coutinho (Liverpool) - 28º

Pepe (Real Madrid) - 30º

Diego Costa (Chelsea) - 46º

Marcelo (Real Madrid) - 48º

Thiago Silva (PSG) - 52º

Casemiro (Real Madrid) - 53º

Douglas Costa (Bayern) - 63º

Gabriel Jesus (Palmeiras) - 64º

Roberto Firmino (Liverpool) - 76º

Daniel Alves (Juventus) - 78º

Fernandinho (Manchester City) - 93º

Thiago Alcântara (Bayern) - 98º