MERCADO DA BOLA Jornal coloca técnico português

na mira do Corinthians

O Corinthians segue sem a definição de quem será seu técnico para 2017. Enquanto aguarda para saber a definição do futuro de Reinaldo Rueda, pretendido pelo alvinegro, mas que pode acertar sua permanência no Atlético Nacional de Medellín, outro nome estrangeiro pode estar surgindo na pauta do Timão. E este viria da Europa.

Trata-se de Marco Silva, técnico português de apenas 39 anos. As informações que correm no jornal A Bola, de Portugal, garantem que o comandante desperta interesse na cúpula corintiana, apesar de nenhuma conversa mais concreta ter sido iniciada até o momento, já que Rueda segue sendo o preferido da diretoria do clube paulista.

Apesar da carreira até o momento curta como treinador, Marco Silva, que também foi jogador profissional, possui currículo interessante como técnico. Seu primeiro trabalho foi no Estoril, de seu país natal, quando conseguiu levar o time ao título da segunda divisão nacional e o acesso para a elite portuguesa.

Posteriormente, trabalhou no Sporting, um dos grandes do país ao lado de Porto e Benfica, e conseguiu o título da Taça de Portugal em 2015. Seu mais recente trabalho foi no Olympiakos, da Grécia, que também não passou em branco, já que a equipe venceu o Campeonato Grego sob o seu comando.