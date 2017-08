Novidade Jogos Olímpicos de Paris-2024

poderão incluir jogos de videogame

O mundo dos games pode estar a caminho dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em entrevista à agência Associated Press, Tony Estanguet, copresidente da candidatura da capital francesa, afirmou que novidades podem surgir no programa olímpico de 2024. Uma delas seria os e-Sports (jogos de videogame).

"Os jovens estão interessados em e-Sports e este tipo de coisa. Vamos dar uma olhada nisso, vamos conversar com eles. Vamos ver se conseguimos estabelecer algumas pontes [entre os e-Sports e a Olimpíada]", revelou Estanguet, que visa aproveitar o momento favorável desta modalidade para ganhar o público jovem.

Nos últimos anos, os torneios mundiais de videogames tomaram arenas e estádios em diversos países, incluindo o Brasil. O e-Sports já estará nos Jogos Asiáticos de 2022. Os formados e jogos ainda não foram definidos.

Para o dirigente francês, se o movimento olímpico visa manter relevância com as novas gerações, os games devem ser reconhecidos como esporte.

"Não quero dizer 'não' desde o começo. Acho que será interessante interagir com o Comitê Olímpico Internacional (COI), com eles, e a família do e-sports, para entender melhor o processo de disputa e por que tem feito tanto sucesso."

Paris será oficializada como sede dos Jogos de 2024 no Congresso do COI em setembro, na cidade de Lima, no Peru.