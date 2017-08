começam hoje Jogos Abertos em Campo Grande

terão mais de 1,2 mil atletas

Com 1.229 atletas de 105 equipes, começa hoje a 39ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande. Pelo número de participantes envolvidos, a competição é a principal da classe adulta na Capital.

A solenidade de abertura será realizada às 19h, no Centro Municipal de Treinamento Esportivo “Osmar Alves Coco” (Cemte), localizado na esquina das Ruas Tropeiro e Estefânia, no Bairro Carandá Bosque. Na sequência, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e Maracaju Basquete Clube (MBC) abrem as disputas no basquete masculino.

Treinador da UCDB, Ronaldo Monteiro, 49 anos, exalta o evento municipal. “Pela configuração dos Jogos, é a principal competição de Campo Grande”. Seus comandados vão em busca do pentacampeonato nesta edição.

“Vamos aproveitar e preparar a equipe para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que serão em outubro”, continua Monteiro, que levou a UCDB ao vice-campeonato da Liga do Desporto Universitário de Quadras – Conferência Sul, este ano.

Mesmo com a sequência recente de títulos, o treinador descarta o favoritismo. “Nossa vantagem é o treinamento, que é mais regular que o das demais equipes. Mas temos bons times, como o Neon Concursos, que são mais favoritos que nós.”

Diretor-presidente da Fundação Municipal do Esporte (Funesp), Rodrigo Terra pontua que o Cemte, inaugurado este mês, vai receber sua primeira grande competição. “Teremos a abertura e algumas modalidades lá. Será o primeiro grande evento.” O local será palco das disputas do basquete e voleibol.

MODALIDADES

O cronograma dos Jogos Abertos conta com 13 esportes. Entre as modalidades coletivas, estão basquete, vôlei, futsal e handebol. As individuais são atletismo, badminton, ciclismo, judô, natação, tênis de mesa, xadrez, basquete 3×3 e vôlei de praia.

No ano passado, a competição terminou com a UCDB na primeira colocação geral. O Rádio Clube e a Unigran Capital completaram o pódio.