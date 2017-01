1X0 Jogo decisivo entre São Paulo e Sport no sub-15 tem pancadaria e expulsões

Confronto direto valendo classificação à próxima fase, um dos times vencendo e o outro pressionando em busca do empate. Os ingredientes da partida entre Sport e São Paulo, válida pela primeira fase da Copa Brasil sub-15, faziam da partida uma das melhores do torneio. Até uma briga generalizada praticamente acabar com o espetáculo e com as chances do time pernambucano de empatar o jogo e ficar com uma das vagas para o mata-mata (confira um trecho da confusão no vídeo acima). Os paulistas venceram por 1 a 0 e se classificaram.

Jogando no estádio Domênico Metidieri, em Votorantim, interior de São Paulo – local da competição –, o São Paulo abriu o placar ainda no primeiro tempo, em boa jogada de Guilherme, que dominou a bola dentro da grande área e, com muita calma, finalizou para colocar o time paulista em vantagem, resultado que classificava a equipe.

Após o gol, o São Paulo recuou e o Sport passou a controlar a partida. Pressionando, o time pernambucano teve ao menos três oportunidades de empatar, quando uma falta na entrada da área mudou drasticamente o andamento do jogo.

O meia Mateusinho, do Sport, costurou a defesa são-paulina até ser parado por Gabriel, que cometeu falta dura no camisa 10. Os dois se estranharam e iniciaram uma briga generalizada entre os jogadores. Para conter os ânimos exaltados, a Guarda Municipal da cidade de Votorantim foi acionada e teve que entrar em campo para acabar com a confusão.

O resultado da briga teve três expulsões: Mateusinho e Zé Roberto do Sport, além de Gabriel do São Paulo. Após a saída dos jogadores, o jogo caiu tecnicamente e terminou com vitória do time paulista, que se garantiu na próxima fase do campeonato sub-15. Ainda pelo Grupo A, o Cruzeiro venceu o Internacional e ficou com a segunda vaga da chave.