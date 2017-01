CONTRA CORINTHIANS Jogadores do São Paulo festejam

título da Florida Cup na web

O São Paulo foi campeão do Torneio da Flórida após derrotar o Corinthians nos pênaltis no último sábado (21) e os jogadores aproveitaram para festejar nas redes sociais.

"Começando o ano com o pé direito, obrigado meu Deus, e que venham muitas alegrias e mais conquistas", escreveu Rodrigo Caio na legenda de uma foto publicada em seu Instagram.

Nos Estados Unidos, as duas equipes precisaram das penalidades máximas para decidir quem ficaria com o título da Florida Cup, após empate em 0 a 0 no tempo normal. E deu São Paulo: 4 a 3.

Na disputa de pênaltis, Fellipe Bastos e Marciel pararam nas defesas de Sidão. Pelo lado do São Paulo, apenas Araruna parou em Cássio.

João Schmidt, Cícero, Júnior Tavares e Gilberto marcaram para o São Paulo, enquanto Giovanni Augusto, Paulo Roberto e Marlone fizeram para o Corinthians.