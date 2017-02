SUPERLIGA B Jogadores do AVP/Rádio Clube se unem para buscar primeiro resultado positivo

Com muita união e cobrança interna entre os próprios jogadores, a jovem equipe do AVP/Rádio Clube busca força para reverter os resultados negativos, desde a estréia na Superliga B de vôlei - foram quatro derrotas em quatro jogos e nenhum set a favor. O próximo desafio será em casa, diante da equipe goiana Jaó/Universo, segunda colocada do torneio. O confronto será no sábado, às 18h, no Ginásio da Mace.

Para o levantador e capitão da equipe, Ricardo Silveira, cada um dos atletas deve agora se entregar ao máximo em quadra, como motivação para superar a difícil fase. “A cobrança existe sim, e parte de cada um. Ninguém pode cobrar mais que a própria consciência. A torcida pode esperar um time guerreiro que não foge da luta”, diz Silveira.

A semana foi de muito trabalho para acertar os detalhes e evitar os erros das quatro primeiras partidas com derrotas de 3 sets a 0 para: Blumenau (SC); Araucária (PR); Botafogo (RJ); e Alfa/Montecristo (GO). Ainda sem treinador após a demissão do paranaense Juliano Trindade, os trabalhos são dirigidos pelos auxiliares técnicos João Vitor e Diego Matos.

Contando com o apoio da torcida, a diretoria do AVP/Rádio Clube abriu campanha promocional para lotar o Ginásio da Mace. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), além de um quilo de alimento não perecível.

Ingressos antecipados estão disponíveis nos seguintes pontos de venda: Planeta Esportes (Rua 7 de Setembro, 592); Andrea Doces (Av. Júlio de Castilho, 3458); e Uninter (15 de Novembro, 545). O ginásio da Mace, local da partida, fica na Rua Rui Barbosa, na esquina com a Avenida Fernando Corrêa da Costa.

DIVISÃO DE ACESSO

Nove equipes disputam a Superliga B em busca de um lugar na elite do voleibol brasileiro - o campeão garante acesso à Superliga de 2018. Desde a década de 1980, com a Copagaz/Campo Grande, o vôlei sul-mato-grossense não tem um representante nesta principal liga do País.

Pelo regulamento, a primeira fase da liga de acesso ocorre em grupo único, no sistema “todos contra todos”. Avançam à fase eliminatória (em melhor de três jogos) as oito equipes de melhor índice técnico na fase classificatória.