UFC Joanna se emociona e deixa entrevista coletiva ao falar de saída de técnico

Após vencer a brasileira Jéssica Bate-Estaca por pontos, na co-luta principal do UFC 211, em Dallas, Joanna Jedrzejczyk mostrou que muitos sentimentos estão envolvidos na construção de um grande campeão. Durante a entrevista coletiva realizada depois do evento, a polonesa se emocionou quando perguntada sobre a saída do técnico de wrestling da academia American Top Team (ATT), Kami Barzini, e precisou deixar a sala.

- Ele é incrível. Eu não sei, não quero falar sobre isso. Não queríamos falar sobre isso, disse Joanna, muito emocionada, antes de deixar a entrevista coletiva.

Durante a conversa com os jornalistas, Joanna Jedrzejczyk falou sobre diversos assuntos e a sua chegada à ATT foi um dos temas abordados. A campeã peso-palha afirmou que a mudança para a academia e para os Estados Unidos foi determinante para seu crescimento como lutadora de MMA e, consequentemente, importante também para a manutenção do cinturão da divisão.

- Fui para a ATT porque quero trabalhar minha marca. O UFC está indo de novo pra Polônia, mas sinto que sou uma campeã internacional. Curto todos os dias do meu camp de treinos. Às vezes não é fácil, porque lidamos com muitas lesões e emoções, mas o dia da luta é meu dia de glória, é a cereja no bolo. Se me deixarem brilhar, eu brilho. Depois das minhas férias, mal posso esperar para reencontrar minha equipe na ATT, eles são incríveis - comentou.

A campeã peso-palha ainda analisou a vitória sobre a brasileira Jéssica Bate-Estaca, afirmando que este pode ter sido seu melhor combate dentro do UFC. Joanna também destacou que não tem planos para uma próxima adversária e que continuará trabalhando com humildade para quebrar o recorde de defesas de cinturão no MMA feminino, que pertence a Ronda Rousey (cinco defesas no peso-galo).

- Acho que sim (melhor luta no UFC). Estou ficando mais velha, mas sinto este fogo, quero aprender mais. Desde que fui para a ATT, sinto como um pássaro que escapou da gaiola. Sou muito dura comigo mesma, depois de um treino eu sempre estou chateada, querendo melhorar ainda mais. Por isso que vou seguir vencendo. Eu construo meu legado e quero ser a melhor. Prefiro me manter humilde e manter este cinturão. É legal quando me chamam de melhor lutadora do mundo, de melhor striker no UFC, mas ainda tenho muito trabalho pela frente.