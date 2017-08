Corinthians Jadson retorna ao campo após fratura e pode ser reforço corintiano em volta

A esperada volta de Jadson aos treinamentos se confirmou nesta sexta-feira (11) no Corinthians.

Em evolução após sofrer duas fraturas nas costelas contra o Avaí, no último dia 20 de julho, o experiente meia se exercitou no gramado do CT Joaquim Grava. Com isso, crescem as possibilidades de que possa ser presença na equipe de Fábio Carille contra o Vitória, em oito dias, pelo próximo compromisso corintiano.



Ao lado de Mantuan, Moisés e Marquinhos Gabriel, que também retornam de lesões, avançou no processo chamado pela comissão técnica de transição. Assim, não participa das atividades com bola, o que poderá ocorrer no início da próxima semana, a depender de sua evolução.



Com ausência prevista de um mês, Jadson retornaria então à equipe justamente dentro do prazo estimado. Carille, de qualquer forma, pode recorrer novamente a Clayson, que foi titular e destaque nos triunfos recentes contra Atlético-MG e Sport.