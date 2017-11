falta vitória Jadson narra pressão de torcedores

após queda de rendimento

Um dos destaques do Corinthians na campanha invicta do primeiro turno no Campeonato Brasileiro, Jadson admite que caiu de produção na segunda metade do torneio, o que lhe custou o lugar no time titular, além de pressão dos torcedores.

"Recebi mensagem de cara falando 'tomara que quebre os dois joelhos'. São coisas que a gente tem que aguentar, sou um cara que tenho um tempo de estrada no futebol. Fiquei tranquilo, trabalhando sério e tentando a volta por cima", afirmou o camisa 10 alvinegro em entrevista à TV Globo.

Para Jadson, um dos motivos para suas más atuações foi a lesão sofrida no fim do primeiro turno, contra o Avaí, na Ressacada. "Sofri uma fratura na costela, fiquei um tempo parado, um mês e pouco, e perdi ritmo. E a equipe nessa época começou a ter os resultados negativos. Eu reconheço [a queda individual]".

Questionado sobre um desejo para 2018, o meia disse "ser campeão mais vezes pelo Corinthians". Ele sabe, porém, que a realidade da equipe vai ser bem diferente quando comparado a este ano, quando foi classificada como "quarta força" do Estado antes de a bola rolar.

"Depois deste ano, de a gente ser campeão paulista e fazer este Brasileiro muito bom, a cobrança vai ser muito maior", afirmou Jadson, que entrou no segundo tempo da partida da última quarta (15), contra o Fluminense, e fez o terceiro gol da vitória por 3 a 1 que assegurou o heptacampeonato.

Antes de marcar, porém, o camisa 10 quase fez um golaço após bela jogada na entrada da área. "Naquela bola ali fingi que iria bater forte, foi com tanto carinho, limpei e a bola bateu na trave. Pensei: 'o gol agora só sai em 2018'", concluiu.