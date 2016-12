EM SÃO PAULO Jackson Follmann, goleiro da Chapecoense, deixa a UTI após cirurgia na coluna

O goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, nesta quarta-feira (14), informou a assessoria do centro médico. Segundo comunicado, ele foi "submetido à correção cirúrgica da fratura do processo odontóide (fixação da segunda vértebra cervical)" na tarde de terça.

"Encontra-se internado, em bom estado clínico, consciente, sem déficits motores e sem febre", acrescentou boletim médico assinado pelos médicos Jorge Roberto Pagura e Miguel Cendoroglo Neto. Ele foi transferido para a Unidade Semi-Intensiva.

Um dos seis sobreviventes do acidente aéreo que matou 71 pessoas no fim de novembro na Colômbia, o jogador de 24 anos teve parte da perna direita amputada no hospital na Colômbia e passou por cirurgia na coluna no centro médico paulistano.

A operação, que teve duração de 1h30, terminou às 18h de terça sem nenhuma intercorrência, segundo boletim médico do Hospital Albert Einstein. O procedimento foi conduzido pelo neurocirurgião Jorge Roberto Pagura e pelo ortopedista Alexandre Sadao Iutaka, com o acompanhamento de suas equipes e do ortopedista Marcos André Sonagli, médico da Chapecoense.

A técnica utilizada foi a fixação por via anterior (pela frente) do processo odontóide de correção da luxação das vértebras cervicais 1 e 2. "A cirurgia foi realizada na sala híbrida (sala especialmente equipada para utilização de recursos tecnológicos), com a utilização de tomografia computadorizada intraoperatória, que serviu para a visualização, em tempo real, da colocação de um parafuso fixador. Foi utilizada também monitorização neurofisiológica, que permitiu o conhecimento das condições funcionais da medula durante o procedimento", diz boletim.

Follmann chegou a São Paulo e foi internado no Einstein na madrugada de terça. Ele ficou aliviado ao pousar no Brasil, segundo o ortopedista da Chapecoense, Marcos Nagli.

O voo que trouxe o jogador deixou Medellín na tarde de segunda (12) e fez uma escala em Manaus antes de pousar no Aeroporto de Congonhas. O jogador foi levado para o hospital de ambulância e chegou ao complexo cerca de uma hora após seu avião pousar em São Paulo.