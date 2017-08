CAMPEONATO Isaquias Queiroz vai à final dos 1.000 m em Mundial de canoagem

O canoísta brasileiro Isaquias Queiroz, 23, obteve nesta quinta-feira (24) classificação para a final da prova de 1.000 m no Mundial de Racice, na República Tcheca.

O baiano levou um susto na série eliminatória da prova, quando liderou boa parte do percurso mas sentiu desgaste no fim, porém se recuperou nas semifinais -que ocorreram pouco depois.

Isaquias cravou o melhor tempo das duas baterias semifinais (3min57s612) e readquiriu confiança para a final, que será realizada no sábado (26). Seu principal adversário deve ser o alemão Sebastian Brendel, que o bateu nos Jogos Olímpicos do Rio e ficou com o ouro.

"A semifinal não estava tão forte. Jesús [Morlan, técnico] falou para sair bem, mas segurar o ritmo para não fazer igual de manhã e, no final, dar um gás para todo mundo ver que estou em forma. A diferença é que de manhã não tinha vento, era uma prova para ser muito demorada. Eu saí muito, muito forte e acabei estourando no final, mas foi bom para ganhar um pouco de ritmo, de velocidade. Foi bom, estou feliz", disse o canoísta, detentor de três medalhas olímpicas, ao site "Globoesporte.com".

Além da prova individual de 1.000 m, Isaquias também disputará a prova em dupla da mesma distância. Nesta sexta (25), ele e Erlon Souza competem nas eliminatórias da prova.

Se avançarem, participarão da decisão de medalhas no domingo (27).