Futebol Inter não consegue liberação e Pottker está fora da estreia na Série B

O STJD não aceitou o pedido do Internacional de converter a pena pela suspensão atuando na Copa do Brasil de William Pottker em pagamento de cestas básicas. Desta forma, o jogador está fora da estreia vermelha na segunda divisão nacional.

Pottker levou cartão vermelho na partida contra o Cuiabá quando defendia a Ponte Preta, em março. Por isso precisaria cumprir a punição na próxima competição nacional que se apresentasse.



Transferido ao Inter, a Série B que e inicia no sábado acabou ocupando o posto. A partir da publicação de seu contrato de quatro anos no BID (Boletim Informativo Diário) na quinta-feira (11), o clube entrou com pedido de conversão da pena em pagamento.



Mas não foi aceito e o jogador precisará cumprir, ficando fora do duelo contra o Londrina, neste sábado (13) às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Café.



Pottker foi a principal contratação do Inter na temporada. Goleador do último Brasileiro, artilheiro e craque do Campeonato Paulista, o jogador realizou a primeira atividade com o time gaúcho na quinta.