DESAFIO Inter estuda mudança no uniforme e abraçar campanha da torcida

Depois de sacramentado o rebaixamento no Brasileiro, a torcida do Internacional apresentou diferentes formas de reação. Uma delas se difundiu e foi abraçada pelo próprio clube. Nas redes sociais, os colorados passaram a usar a expressão "Nada vai nos separar" ao lembrar da situação do time. A frase estampa a nova identidade visual do colorado e pode parar no uniforme de jogo.

O departamento de marketing já colocou a frase em banners do clube e ativou nas redes sociais campanha para o uso da hashtag (palavra-chave usada na internet para identificar temas). O próximo passo é estudar a viabilidade de acrescentar a expressão na camisa.

"A gente está avaliando a possibilidade. Este mote surgiu da torcida e por ser algo espontâneo é que se tornou tão forte. Vamos estudar", disse Gildo Sibemberg, vice-presidente de marketing e mídia do Inter.

No final do mês, o clube gaúcho vai se reunir com a Nike para tratar dos uniformes de 2017 e deve apresentar a ideia de acrescentar a frase logo abaixo do escudo.

A linha da nova temporada deve ser lançada em maio. Até lá, o time jogará os materiais do ano passado. Por conta disso, a ideia não é garantida já no início dos jogos oficiais.

A última grande mudança na identidade visual do Internacional ocorreu em 2009. No ano de seu centenário, o clube decidiu reformular o símbolo oficial e retirou as estrelas. Além de acrescentar uma borda para acomodar o nome em volta do desenho tradicional das letras 'SCI'. Entre 2007 e 2008, o colorado usou uma coroa acima do escudo para simbolizar as conquistas da época (Copa Libertadores, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana).