Caiu Inter empata com o Fluminense e é rebaixado pela 1ª vez

O Sport Club Internacional está rebaixado para a série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. O time gaúcho empatou com o Fluminense em 1 a 1 na tarde deste domingo, no estádio Edson Passos, no Rio de Janeiro.

Precisando da vitória e ainda torcendo por vitória do Figueirense contra o Sport, o time do Inter começou perdendo. O gol do Flu saiu ainda no primeiro tempo com Douglas. O empate veio só no segundo tempo, com Gustavo Ferrareis.

Um dos principais líderes do elenco, Alex falou ao final do jogo que a partida do Internacional pode ser considerada medíocre e pediu desculpas ao torcedor.

"A gente foi bem medíocre a partir do momento em que não se consegue ser competente. O torcedor não merecia isso, a instituição também não. A gente foi muito incompetente no campeonato. Ao longo do campeonato, foi isso. Desculpa é o mínimo. Agora temos que fazer com que esse torcedor tenha orgulho de ser colorado".