Série B Inter detecta desgaste e tira D'Alessandro de jogo contra o Paysandu

D'Alessandro está fora da terceira rodada da Série B. O Internacional detectou desgaste muscular no gringo de 36 anos e irá deixa-lo em Porto Alegre enquanto a delegação cruza o Brasil para encara o Paysandu, em Belém.

A viagem ao Pará é desgastante. Com 22 participações em 29 jogos da temporada, a ida e volta de lá deixariam D'Ale ainda mais desgastado. Por isso, ele não estará com os demais jogadores no duelo das 16h30 (de Brasília), neste sábado (27).



A delegação do Inter embarca na tarde desta quinta-feira (25). A tendência de time aponta indica a possibilidade de outras preservações. Uendel e Rodrigo Dourado também podem ficar fora.



No treino desta quinta, uma das equipes teve a defesa considerada titular. Danilo Fernandes teve a proteção de William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e quem apareceu na esquerda foi Iago. Uendel esteve no meio-campo.

Porém, o meio mais próximo do que tende a ser titular esteve na outra equipe. Era Charles, Felipe Gutiérrez e Edenílson. O ataque completa-se com Pottker, Roberson e Nico López.