Futebol Inter aprimora conclusão e tática contra retranca para Série B

O Internacional sabe que para seguir embalado na Série B precisa continuar abrindo defesas cada vez mais fechadas. E para isso, o treinamento desta quarta-feira (9) serviu para trabalhar condutas que visam apenas o ataque.

O trabalho dividiu-se entre atividade tática inicialmente sem adversário de um lado, e disputas de um contra um com conclusão a gol do outro. Na atividade de grupo, a ideia era trabalhar a bola e acabar em um cruzamento para área. Enquanto a disputa ataque-defesa mira dar opções individuais aos atletas.



A ideia de ganhar qualidade de drible é alternativa clara para quebrar sistemas defensivos fechados. Um drible apenas pode desestruturar todo um setor, retrancado por natureza principalmente contra o Inter em Porto Alegre.



Depois, Guto Ferreira montou um coletivo em campo reduzido. O time titular é exatamente o mesmo treinado na terça. Danilo Fernandes; Claudio Winck, Klaus, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, Potter e Sasha; Leandro Damião.



O Inter encara o Londrina no sábado às 16h30 (de Brasília) no Beira-Rio. O Colorado tem a melhor defesa da Série B, mas não está no topo das características ofensivas.