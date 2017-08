Bonito Inscrições para a 2ª etapa do Campeonato de Canoagem e Stand Up estão abertas Organização emprestará pranchas para quem competir na categoria open

Nesse ano, Bonito receberá a 2ª Etapa do Campeonato Estadual de Canoagem e Stand Up (SUP) Paddle. As provas serão realizadas dia 19 de agosto, após às 12h, na Praia da Figueira, com infraestrutura completa de bar, restaurante e vestiário. As inscrições estão disponíveis até dia 6 de agosto e custará R$ 80 por participante.

A disputa do SUP será na modalidade “race técnico” em percurso com boias de aproximadamente 500m. A organização do evento disponibilizará ainda pranchas para quem quiser competir na categoria open e não tiver o equipamento. Na canoagem, a disputa será na modalidade de “circuito por voltas” em percurso de aproximadamente 5 km.

Confira as categorias que serão realizadas:

-STAND UP PADDLE

RACE 12.6 (masculino e feminino)

OPEN (masculino e feminino)



-CANOAGEM

-TURISMO

-FEMINIMO OPEN

-MASTER 4,5

-JUNIOR



Mais informações sobre as inscrições e cronograma podem ser obtidas através do Telefone Stand UP Paddle (67) 98122-8122 e Canoagem (67) 99926-9971.