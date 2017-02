UFC 208 Holly Holm não perdoa golpes ilegais de Germaine: "Foram intencionais" Ex-campeã dos pesos-galos do UFC assume culpa pela derrota, mas diz que a rival deu um soco depois do fim do round

13 FEV 2017 Por Combate 09h:08

Holly Holm foi derrotada pela Germaine De Randamie no UFC 208 - Evelyn Rodrigues/ Combate Saiba Mais Anderson luta com seriedade, vence Brunson e se emociona no UFC 208 Para Holly Holm, o UFC 208 teve gosto de frustração. Além de não conseguir se sagrar a campeã inaugural dos pesos-penas - o que a colocaria na história como a primeira mulher campeã em duas categorias do UFC, já que ela foi campeã dos pesos-galos - a americana viu o árbitro Todd Anderson não tirar um ponto de sua adversária, a holandesa Germaine De Randamie, que a golpeou por duas vezes após o sinal que anunciava o fim dos rounds. - Foram intencionais. Dois dos melhores socos dela foram depois do sinal de fim de round. Não sei como os juízes viram isso, mas se eles pontuaram para ela, o que eu posso fazer? Eu deveria ter capitalizado nos momentos que tive e não capitalizei. Sei que ela não esta lá para tentar ser minha amiga, mas da próxima vez eu estarei pronta para devolver (os golpes ilegais). Se é um soco depois da buzina e você está jogando uma combinação, aí pode ser que tenha sido sem querer. Mas do jeito que foi… de qualquer forma, acho que deveria ter feito o suficiente para vencer sozinha. Muitas vezes, depois do primeiro golpe ilegal, eles dão uma advertência, mesmo que tenha sido intencional. Na segunda vez, eu acho que aquele ponto (que ele poderia ter deduzido) deveria significar algo. Mas acho que ela não deveria ter feito isso de qualquer forma.



Para Holm, Germaine de Randamie começou a luta mais forte, mas, na sua opinião, a culpada pela derrota foi ela mesma, que não fez o que o seu córner orientou.



- Acho que ela começou mais forte, me acertou com golpes duros. Eu a derrubei uma ou duas vezes, mas minhas habilidades não causaram muito dano. Acho que a luta poderia ter ido para qualquer uma. Eu também acho que a balancei duas vezes e poderia ter capitalizado mais isso. Não executei o plano. Parte disso é sentir a luta. Quando a senti balançar e cair de joelhos, senti que fiz uma coisa estúpida, pois deveria ter tentado acabar a luta ali e não fiz isso. O meu córner sempre quer que eu faça o melhor. Eles estavam dizendo: "Se afaste e troque golpes com ela", e eu não os ouvi. Foi culpa minha. Perguntada se pretende voltar para o peso-galo ou vai ficar no peso-pena, Holm disse que aceitará o que o UFC decidir, mas se depender da sua vontade, haverá uma revanche contra a holandesa.



- Vou aceitar o que o UFC decidir, mas eu quero a revanche. Quando você tem mais da metade das pessoas dizendo que a luta deveria ter sido de outra forma, geralmente isso significa revanche. Seria o certo. Meu trabalho é lutar, e o deles é promover. Espero que tenha essa oportunidade.

