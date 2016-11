Futebol História que se repete: Coxa completa quinto ano na luta contra o Z-4

A duas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Coritiba está livre de qualquer risco de rebaixamento para a segunda divisão. A campanha do time no returno, depois que o técnico Paulo César Carpegiani assumiu o elenco, foi a responsável por livrar o Alviverde da degola em uma situação que não é nova para o time. Desde 2011, quando voltou para a Série A, o time teve apenas um ano em que brigou por outros objetivos no Brasileiro que não fosse se livrar da zona de rebaixamento.

O Coxa completou cinco temporadas seguidas na luta contra a degola. Depois de passar 2010 na Série B, o time fez uma boa campanha em 2011, que incluiu até chance de uma vaga na Libertadores na última rodada. Todas as temporadas seguintes foram de sofrimento para a torcida alviverde, com maior drama em 2013 e 2015. Relembre as últimas cinco temporadas do Coritiba na primeira divisão.

Neste ano, o Coritiba ainda tinha alguns dos jogadores que fizeram a melhor temporada do clube desde o retorno à primeira divisão. Sob comando de Marcelo Oliveira, o Coxa repetiu o feito de chegar à final da Copa do Brasil. O elenco contava com o meia Rafinha, que hoje defende o Cruzeiro, e o meia Éverton Ribeiro, que joga nos Emirados Árabes. O goleiro alviverde era Vanderlei, atualmente no Santos.

Apesar de ter disputado o título na competição de mata-mata, no Campeonato Brasileiro a situação foi bem mais complicada. O Coritiba só conseguiu se livrar de qualquer perigo de rebaixamento na 37ª rodada, quando fez 45 pontos e abriu distância da degola. O time terminou a temporada em 13º, com 48 pontos.