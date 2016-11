FÓRMULA 1 Hamilton supera Rosberg em Abu Dhabi, mas diferença fica nos milésimos

A diferença foi mínima, mas Lewis Hamilton voltou a superar o favorito ao título Nico Rosberg na segunda sessão de treinos livres para o GP de Abu Dhabi. O inglês foi apenas 79 milésimos mais rápido que o alemão, na sessão que é disputada sob condições mais parecidas àquelas que os pilotos enfrentarão na classificação e na corrida, que tem largada às 11h (horário de Brasília) no domingo (27).

Hamilton foi melhor do que Rosberg com todos os compostos de pneu, como tem sido de praxe nas últimas provas. A vantagem do alemão no campeonato, no entanto, é considerável: Nico será campeão se chegar entre os três primeiros na prova decisiva em Abu Dhabi, mesmo se Lewis vencer.

Ao contrário do primeiro treino, quando a Red Bull apareceu como segunda força, a Ferrari conseguiu a terceira colocação, com Sebastian Vettel. O alemão, contudo, teve problemas com seu carro no final do treino e parou no meio da pista. Max Verstappen e Daniel Ricciardo ficaram em quarto e quinto.

Entre os brasileiros, Felipe Massa, que faz sua despedida da Fórmula 1 neste final de semana, foi o décimo e Felipe Nasr, o 18º. O piloto da Sauber superou o companheiro Marcus Ericsson, enquanto Massa foi mais lento que Valtteri Bottas, que terminou em sétimo, à frente das duas Force India.

A terceira sessão de treinos livres começa às 8h do sábado (26) e a classificação será às 11h, mesmo horário da corrida, no domingo.

Confira os tempos da segunda sessão de treinos livres:

1. Lewis Hamilton - Grã-Bretanha - Mercedes-Mercedes 1m 40.861s

2. Nico Rosberg - Alemanha - Mercedes-Mercedes 1m 40.940s

3. Sebastian Vettel - Alemanha - Ferrari-Ferrari 1m 41.130s

4. Max Verstappen - Holanda - Red Bull-TAG Heuer 1m 41.389s

5. Daniel Ricciardo - Austrália - Red Bull-TAG Heuer 1m 41.390s

6. Kimi Raikkonen - Finlândia - Ferrari-Ferrari 1m 41.464s

7. Valtteri Bottas - Finlândia - Williams-Mercedes 1m 41.959s

8. Sergio Perez - México - Force India-Mercedes 1m 42.041s

9. Nico Hulkenberg - Alemanha - Force India-Mercedes 1m 42.264s

10. Felipe Massa - Brasil - Williams-Mercedes 1m 42.268s

11. Fernando Alonso - Espanha - McLaren-Honda 1m 42.366s

12. Jenson Button - Grã-Bretanha - McLaren-Honda 1m 42.823s

13. Esteban Gutierrez - México - Haas-Ferrari 1m 43.012s

14. Romain Grosjean - França - Haas-Ferrari 1m 43.108s

15. Jolyon Palmer - Grã-Bretanha - Renault-Renault 1m 43.272s

16. Esteban Ocon - França - MRT-Mercedes 1m 43.600s

17. Pascal Wehrlein - Alemanha - MRT-Mercedes 1m 43.754s

18. Felipe Nasr - Brasil - Sauber-Ferrari 1m 43.903s

19. Marcus Ericsson - Suécia - Sauber-Ferrari 1m 44.045s

20. Kevin Magnussen - Dinamarca - Renault-Renault 1m 44.117s

21. Carlos Sainz Jr - Espanha - Toro Rosso-Ferrari 1m 44.478s

22. Daniil Kvyat - Rússia - Toro Rosso-Ferrari 1m 45.948s